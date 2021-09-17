ДИТ Москвы отразил более 100 DDоS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием

Департамент информационных технологий Москвы отразил более 100 DDоS-атак на сервис по наблюдению за онлайн-голосованием в первый день выборов.

Из-за действий хакеров статистика по голосованию загружалась на сервис с опозданием. Об этом сообщает Мосгоризбирком в Telegram.

«В первую очередь служба поддержки вернула корректное отображение статистики онлайн-голосования в целом. Затем были приведены в порядок избирательные округа», — сообщил Мосгоризбирком.

Работу сервиса постоянно контролируют IT-специалисты и члены избиркомов по электронному голосованию. Все действия участников голосования отображаются как в блокчейн, так и на бумаге.