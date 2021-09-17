Около 20% крымчан отдали свой голос в первый день выборов в Госдуму

Примерно 20 процентов жителей Крымского полуострова приняли участие в голосовании в первый день выборов в Государственную думу восьмого созыва.

Жители Крыма проявили активность в ходе первого дня выборов. Об этом рассказал спикер парламента полуострова Владимир Константинов. Он также добавил, что крымчане не остались равнодушными к избирательному процессу.

«Все хотят, чтобы Крым и дальше развивался и процветал, как это было последние семь лет», – подчеркнул глава парламента Крыма.

Голосование на территории Российской Федерации проходит на различных уровнях. Россияне смогут выбрать депутатов Государственной думы VIII созыва и законодательных органов регионального масштаба. В рамках всеобщего голосования, которое пройдет с 17 по 19 сентября, состоятся также выборы глав муниципалитетов.