Компания «Промобот» рассказала об обязанностях робота Юры на выборах в Госдуму

Антропоморфного робота-компаньона модели Robo-C Юру зарегистрировали в качестве наблюдателя на один из избирательных участков в Перми. Об этом сообщили в компании «Промобот».

Робот Юра выполняет свои обязанности на участке во дворце детского (юношеского) творчества на улице Сибирской. Он снимает происходящее на камеру и консультирует граждан, передает РИА Новости.

«Мы нацелены на то, чтобы процесс и результат голосования был максимально прозрачным и легитимным. Но избирательные комиссии в Прикамье всегда нацелены на внедрение инноваций и передовых цифровых технологий. Поэтому, если технология создает удобства для избирателей и соответствует закону — мы с удовольствием протестируем ее», — передала слова главы краевого избиркома Игоря Вагина пресс-служба компании.

Основатель и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев добавил, что робототехника уже сейчас является неотъемлемой частью жизни современного человека. Развитие этой сферы и демонстрация эффективности являются важными задачами.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября в России. Граждане могут выполнить свой гражданский долг в течение этих трех дней с 8:00 до 20:00 часов по местному времени.