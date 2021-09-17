Показатель посещаемости в первый день голосования в России составил 16,85%

Центризбирком России опубликовал статистику посещаемости гражданами выборов депутатов в Государственную думу.

По опубликованной информации, явка составила 16,85 процента к моменту окончания первого дня голосования в 20:00 по московскому времени.

«По состоянию на 20:00 явка составила 16,85% избирателей», — сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии.

В ведомстве также отметили, что учитывалась только статистика посещаемости традиционных избирательных участков. Подсчет данных онлайн-голосования происходит отдельно.

Выборы депутатов в Государственную думу VIII созыва проходят с 17 по 19 сентября. Наряду с избранием в нижнюю палату парламента проходит также голосование за кандидатов на должность глав девяти субъектов Российской Федерации и депутатов 39 региональных парламентов.