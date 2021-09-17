Сыровар Олег Сирота пришел на выборы с козой Меркель

Российский сыровар Олег Сирота сообщил, что его коза по кличке Меркель будто бы почувствовала начало выборов и сама привела его на избирательный участок в Истре.

Фермер подчеркнул, что поучаствовать в думских и иных выборах — долг каждого россиянина. По словам сыровара, животное само привело его на голосование.

«Она меня прямо с утра потянула в сторону нашего сельского ДК, в котором находится УИК. Словно почувствовала, что начались выборы. Я сначала сопротивлялся: Ну что козе на участке делать? А потом вспомнил, как по телевизору говорили, что можно приходить с домашними животными», — написал в Instagram Сирота.

Фермер отметил, что немного переживал из-за возможного запрета провести козу Меркель в здание, но все обошлось. Стражи порядка, следившие за обстановкой на избирательном участке, не были против присутствия парнокопытного.

В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября. Голосование проводится в течение трех дней с целью избежать столпотворения на участках в условиях пандемии коронавируса. Предварительные результаты огласят не ранее 20 сентября.