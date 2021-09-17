Телеканал «78» покажет все три фильма о социологе Максиме Шугалее

Телезрители смогут увидеть полную трилогию «Шугалей» 18 сентября. Все кинокартины о российском социологе Максиме Шугалее покажет канал «78».

Премьера третьей части киносаги о героическом ученом, который пережил ливийский плен, состоялась 2 сентября на канале НТВ. Первые два фильма «Шугалей» вышли на экраны еще в 2020 году.

Те, кому не удалось посмотреть приключенческие боевики, получили возможность устроить себе киномарафон, стартующий на канале «78» в субботу в 16:00. Эфир будет интересен и пропустившим одну из частей трилогии «Шугалей».

Фильмы, основанные на реальных событиях, повествуют об испытаниях, перенесенных российским социологом после похищения в Ливии. Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан были незаконно захвачены местными боевиками во время проведения социологического исследования. В результате они провели в неволе более 1,5 года.

Первоначальной целью выпуска фильмов «Шугалей» было не развлечение зрителя, а привлечение внимания к ситуации в Ливии и способствование освобождению россиян из плена. Первые две ленты вышли на экраны, когда Шугалей и Суэйфан еще находились в частной тюрьме, напоминает Федеральное агентство новостей. Несмотря на трудности, петербургский социолог и переводчик остались верны своим убеждениям и своей стране.