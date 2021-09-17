Двукратный олимпийский чемпион Васильев призвал передать футбол в России частному бизнесу

Именитый советский биатлонист Дмитрий Васильев убежден, что российский футбол необходимо передать частному бизнесу.

Победитель двух Олимпийских игр в составе сборной СССР Дмитрий Васильев считает, что уровень футбола в России не вырастет, пока клубы будут существовать за счет государства. Об этом прославленный биатлонист рассказал журналистам Sport24.

«Если бы футбол был отдан на откуп бизнесу, то складывались естественные условия и повысилась бы реальная конкуренция. А не как сейчас — тащат за уши наших игроков и платят огромные деньги непонятно кому. Я не против денег, бог с ним, но надо, чтобы российские футболисты играли на эти деньги», — заметил Васильев.

В трех матчах еврокубковых турниров, которые прошли на этой неделе, клубы РПЛ набрали одно очко. Россия продолжает занимать 10-е место в рейтинге УЕФА. Матчи второго тура группового этапа ЛЧ и ЛЕ состоятся в конце сентября.