Путин воспользовался чужим телефоном для голосования на выборах онлайн

Президент России Владимир Путин воспользовался телефоном одного из своих помощников, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму онлайн.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что у главы государства нет сотового телефона.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — отметил Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Сотовый понадобился президенту, чтобы осуществить голосование при помощи портала госуслуг, на котором необходимо иметь учетную запись. Путин ранее рассказывал, что у него нет мобильного телефона, но есть другие способы связи с нужными абонентами.