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Путин воспользовался чужим телефоном для голосования на выборах онлайн

Путин воспользовался чужим телефоном для голосования на выборах онлайн

Президент России Владимир Путин воспользовался телефоном одного из своих помощников, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму онлайн.

Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что у главы государства нет сотового телефона.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — отметил Песков в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Сотовый понадобился президенту, чтобы осуществить голосование при помощи портала госуслуг, на котором необходимо иметь учетную запись. Путин ранее рассказывал, что у него нет мобильного телефона, но есть другие способы связи с нужными абонентами.