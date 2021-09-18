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Сатановский объяснил, кого должна винить Франция за потерю австралийского контракта

Сатановский объяснил, кого должна винить Франция за потерю австралийского контракта

Франция, скорее всего, опять не извлечет никакого урока из оскорбительной истории с потерей австралийского многомиллиардного контракта на постройку подводных лодок в пользу США, которые вместе с Великобританией буквально выбросили ее из Австралии.

Уверенность в этом в личном Telegram-канале высказал политолог Евгений Сатановский, который напомнил, как сравнительно недавно Франция проглотила похожее оскорбление, когда Штаты выставили ее с рынка вооружений Саудовской Аравии.

Бывший президент Франции Николя Саркози вернул страну в военную структуру НАТО, хотя один из его предшественников – гораздо более умный, предусмотрительный и осторожный Шарль де Голль – ее оттуда вывел. Затем следующие французские президенты Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон пошли на поводу у американцев, разорвав военные контракты с Россией, одна история с вертолетоносцами «Мистраль» чего стоила, подчеркивает политолог.

«Претензии Париж может предъявлять исключительно к самому себе. Садясь играть с американцами в покер, надо быть готовым не только к тому, что те будут отчаянно блефовать, но и к удару по голове бейсбольной битой или простреленному под столом колену, — образно описывает положение дел Сатановский. — Такие уж это ребята. Что до британцев, они ничем особо от американцев не отличаются».

А австралийцев, по словам политолога, понять можно, так как их американцы соблазнили тем, что передадут им технологии строительства подводных лодок. И не удивительно, что Австралия этим предложением соблазнилась – ни чего личного, только бизнес. Весь мир так устроен, а блок НАТО изнутри – это просто террариум «единомышленников», иронизирует эксперт.

Сатановский объяснил, кого должна винить Франция за потерю австралийского контракта
Prt Scr youtube.com  /  Guardian News

Таким образом, по его словам, можно констатировать, что американцы последовательно, жестко и очень успешно вслед за британским кораблестроением добивают кораблестроение французское. А французы со своей стороны покричат и успокоятся, уверен Сатановский. А даже если не успокоятся, тоже не беда.

«Сложенная Вашингтоном на наших глазах, хоть и на скорую руку, против Китая, англосаксонская тройка — слишком привлекательный рынок для французских  производителей, чтобы всерьез напрягать с ней отношения. Вино, сыры, деликатесы… Не вертолетоносцами и подлодками едиными сыта французская экономика», — рассуждает эксперт.

Не станет же теперь Эммануэль Макрон, как в свое время Шарль де Голль, выводить Францию из военной структуры НАТО.

Сатановский объяснил, кого должна винить Франция за потерю австралийского контракта
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

А если задуматься об интересах России, то надо признать, что все, работающее на ослабление сплочения НАТО полезно и для Москвы, и, кстати говоря, для Китая. И теперь ни Москве, ни Пекину не важно, по какой причине Вашингтон решил в очередной раз вытереть ноги о Париж – из-за жадности, или из привычки на всякий случай разорять не только конкурентов, но и союзников. А может быть американцам просто надоело общаться на международной арене с партнерами, которые говорят на своем языке, а не на английском…

В любом случае Париж в очередной раз получил урок того, «как все устроено» в Вашингтоне, а заодно в Лондоне и Канберре, заключил Евгений Сатановский.