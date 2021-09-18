Сатановский объяснил, кого должна винить Франция за потерю австралийского контракта

Франция, скорее всего, опять не извлечет никакого урока из оскорбительной истории с потерей австралийского многомиллиардного контракта на постройку подводных лодок в пользу США, которые вместе с Великобританией буквально выбросили ее из Австралии.

Уверенность в этом в личном Telegram-канале высказал политолог Евгений Сатановский, который напомнил, как сравнительно недавно Франция проглотила похожее оскорбление, когда Штаты выставили ее с рынка вооружений Саудовской Аравии.

Бывший президент Франции Николя Саркози вернул страну в военную структуру НАТО, хотя один из его предшественников – гораздо более умный, предусмотрительный и осторожный Шарль де Голль – ее оттуда вывел. Затем следующие французские президенты Франсуа Олланд и Эммануэль Макрон пошли на поводу у американцев, разорвав военные контракты с Россией, одна история с вертолетоносцами «Мистраль» чего стоила, подчеркивает политолог.

«Претензии Париж может предъявлять исключительно к самому себе. Садясь играть с американцами в покер, надо быть готовым не только к тому, что те будут отчаянно блефовать, но и к удару по голове бейсбольной битой или простреленному под столом колену, — образно описывает положение дел Сатановский. — Такие уж это ребята. Что до британцев, они ничем особо от американцев не отличаются».

А австралийцев, по словам политолога, понять можно, так как их американцы соблазнили тем, что передадут им технологии строительства подводных лодок. И не удивительно, что Австралия этим предложением соблазнилась – ни чего личного, только бизнес. Весь мир так устроен, а блок НАТО изнутри – это просто террариум «единомышленников», иронизирует эксперт.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Таким образом, по его словам, можно констатировать, что американцы последовательно, жестко и очень успешно вслед за британским кораблестроением добивают кораблестроение французское. А французы со своей стороны покричат и успокоятся, уверен Сатановский. А даже если не успокоятся, тоже не беда.

«Сложенная Вашингтоном на наших глазах, хоть и на скорую руку, против Китая, англосаксонская тройка — слишком привлекательный рынок для французских производителей, чтобы всерьез напрягать с ней отношения. Вино, сыры, деликатесы… Не вертолетоносцами и подлодками едиными сыта французская экономика», — рассуждает эксперт.

Не станет же теперь Эммануэль Макрон, как в свое время Шарль де Голль, выводить Францию из военной структуры НАТО.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

А если задуматься об интересах России, то надо признать, что все, работающее на ослабление сплочения НАТО полезно и для Москвы, и, кстати говоря, для Китая. И теперь ни Москве, ни Пекину не важно, по какой причине Вашингтон решил в очередной раз вытереть ноги о Париж – из-за жадности, или из привычки на всякий случай разорять не только конкурентов, но и союзников. А может быть американцам просто надоело общаться на международной арене с партнерами, которые говорят на своем языке, а не на английском…

В любом случае Париж в очередной раз получил урок того, «как все устроено» в Вашингтоне, а заодно в Лондоне и Канберре, заключил Евгений Сатановский.