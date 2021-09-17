Бастрыкин поручил организовать проверку по факту DDoS-атак во время выборов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил устроить проверку по факту кибератак на системы онлайн-голосования во время парламентских выборов.

Онлайн-ресурсы для электронного голосования в пятницу подверглись атакам из-за рубежа. Противоправные действия неизвестных лиц привели к временным задержкам доступа к системе. Проверка по факту DDoS-атак будет проведена с привлечением сотрудников, которые специализируются на киберпреступлениях.

В пятницу кибератаке подвергся портал дистанционного голосования в Москве, писал ФАН.