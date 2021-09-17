Общественник Булгакова сообщила о фейках в первый день голосования на выборах

Серьезных нарушений в первый день голосования на парламентских выборах в России не зафиксировано, сообщила член Общественной палаты РФ Алена Булгакова.

Однако многие наблюдатели заметили распространение фейков о голосовании в Сети. В первый же день голосования сайт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подвергся массированной DDoS-атаке.

«Атаки были зафиксированы из-за рубежа — Нидерланды, Украина, США», — проинформировала Алена Булгакова.

Самым распространенным фейком стал вброс о «подвозе» избирателей на участки, но эта информация при проверке не подтвердилась. Наблюдатели проверили записи с камер и установили, что очередей не возникало, а люди спокойно получали бюллетени и голосовали.

Выборы в России будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Дистанционное голосование доступно в семи субъектах страны.