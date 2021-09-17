Экс-глава Австралии осудил соглашение с США по подводным лодкам, напомнив о миллиардных растратах

Бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд (с 2007 по 2010 год) раскритиковал намерение действующих властей страны задействовать в строительстве австралийских атомных подводных лодок Вашингтон и Лондон.

15 сентября Австралия, США и Великобритания объявили о создании оборонного альянса AUKUS ради усиления позиций в Индо-Тихоокеанском регионе. Позже действующий премьер Австралии Скотт Моррисон заявил, что как минимум восемь атомных субмарин будут построены на верфях Аделаиды на юге страны в рамках нового союза и при помощи Штатов. Аналогичный контракт на строительство с Францией, заключенный в 2017 году, был разорван.

Однако прошлая инициатива по обновлению подводного флота закончилась для Канберры печально.

По словам экс-премьера Радда, колоссальные средства были потрачены впустую, а ни одной новой австралийской подлодки так и не появилось даже при содействии Франции. Меняются только партнеры, но не подход к повышению обороноспособности государства — за последние восемь лет программа обновления подводного флота полностью остановилась.

«Результат: ни одного заложенного киля, до 4 миллиардов долларов потрачено впустую, глубокое отчуждение наших японских и французских стратегических партнеров. Это было эссе о финансовом расточительстве, некомпетентности в области национальной безопасности и вопиюще неумелой внешней политике», — заявил Радд в статье для Sydney Morning Herald.

Политик добавил, что Австралия нуждается в четкой национальной стратегии в отношении Китая.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

Разрыв контракта по подлодкам вызвал у французской стороны негодование: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что доверие его страны «было предано», а поступок Австралии можно расценивать как «удар в спину».

Ранее американист Юрий Рогулев рассказал «Политике Сегодня» о последствиях скандала между Францией и США.