Хазин: Германия может использовать хитрую тактику с запуском «СП – 2»

Хитрость ФРГ может позволить запустить «Северный поток – 2» на полную мощность уже в ближайшее время, не дожидаясь окончательной сертификации газопровода, так как газ по нему могут запустить в рамках необходимых для выдачи разрешения испытаний.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, по словам которого для того, чтобы побившие все рекорды цены на газ в Европе начали наконец снижаться, необходимо, чтобы «Северный поток – 2» был запущен в эксплуатацию до начала отопительного сезона.

Несмотря на то, что ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ заявило, что сертификация «Северного потока – 2» продлится до 8 января 2022 года, газ по нему может пойти уже в самое ближайшее время, уверен Хазин. Прокачка газа может начать осуществляться уже в рамках испытаний, то есть до того как на работу газопровода будут выданы все необходимые разрешения.

«При этом Германия может сказать, что, поскольку речь идет о тестировании, о проверках, то пока он будет работать на полную мощность. А тестировать его можно долго», – добавил эксперт.

Если у европейцев есть желание запустить «Северный поток – 2» на полную мощность, в обход газовой директивы, предписывающей ему работать лишь на 50% мощности, они могут это сделать, не нарушая собственных правил. Единственное, что для этого нужно – это, чтобы профильные органы и структуры разумно подошли к вопросу.

Федеральное агентство новостей /

Но, если Евросоюз захочет выстрелить себе в ногу и не станет использовать новый прямой газопровод между Россией и Германией, в разгар зимы европейцы могу столкнуться с серьезными проблемами, оставшись без отопления и электричества. Такое развитие событий, по мнению Хазина, тоже является возможным, хотя и маловероятным.

Германия готова к тому, чтобы, используя хитрость, запустить «Северный поток – 2» на полгода, что позволит ей продержаться наступающую зиму.

«Будет тестирование, опытная отладка. Газ пойдет, но они скажут, что это «другой» газ, что они проверяют газопровод: вдруг где-нибудь прорвет. Как при подготовке системы отопления к зиме. Туда пускают горячую воду под высоким давлением, чтобы, если вдруг где-то прорвало, можно было исправить, — объяснил Михаил Хазин. — Они скажут, что полгода до весны будут проверять под повышенным давлением на 120% мощности. А к лету разберутся со всем остальным».

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, как «Газпром» может обойти требования европейской газовой директивы и использовать «Северный поток – 2» на все 100% мощности. По словам Юшкова, для этого «Газпрому» нужно будет подавать часть газа европейским потребителям еще в Балтийском море, чтобы формально этот газ заходил в Евросоюз, уже не являясь российским.