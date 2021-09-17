Член ОП РФ оценил идею переноса выборов с сентября на октябрь

Перенос голосования с сентября на октябрь — хорошая, но для некоторых регионов не совсем желательная идея, считает зампред Общественной палаты Красноярского края Валерий Васильев.

Парламентские выборы стартовали в России 17 сентября. Граждане могут проголосовать в течение трех дней — 17, 18 и 19 числа. Процедура проведения голосования стала темой очередного эфира Медиагруппы «Патриот». Журналисты Федерального агентства новостей побеседовали по видеосвязи с представителем Общественной палаты в Красноярском крае Валерием Васильевым, чтобы узнать его мнение по поводу идеи перенести следующие выборы с сентября на октябрь.

Ранее с такой инициативой выступила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее мнению, перенос был бы логичен, так как в октябре учащиеся уходят на каникулы. Свободные школы позволили бы лучше подготовить избирательные участки к голосованию.

«Если в Москве в октябре еще хорошая осенняя погода, то за Уралом, здесь, в это время уже почти поздняя осень — это слякоть, дождь, низкая температура. И перенос голосования для нашего края, в частности, и для многих регионов, не совсем бы желателен», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что идея о переносе выборов хорошая. Однако призвал не спешить. По словам Васильева, есть некоторые традиционные вещи, которые нужно просто развивать дальше.