Издание OAne.ws и Медиагруппа «Патриот» объявили об информационном партнерстве

Медиагруппа «Патриот» и издание OAne.ws заявили о начале информационного сотрудничества, в рамках которого планируют обмениваться эксклюзивными материалами.

Медиагруппа «Патриот» продолжает заниматься развитием сотрудничества с региональными изданиями России. Всех ее информационных партнеров объединяет открытость и стремление предоставлять качественную информацию для читателей, отметил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Благодаря таким партнерам, как ИА OAne.ws, мы становимся ближе к нашим целям, а читатели продолжают оставаться в курсе актуальной новостной повестки», — цитирует его слова пресс-служба Медиагруппы «Патриот».

В рамках сотрудничества издания не только будут обмениваться контентом, но также и оказывать поддержку значимым мероприятиям, которые проводятся в России. Издание OAne.ws всегда передает своим читателям только свежие, актуальные и интересные новости, отметил, в свою очередь, главред ресурса Дмитрий Куршаков.