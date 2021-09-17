Членов и наблюдателей избирательной комиссии в Омске эвакуировали из-за ложной тревоги

В Омске избирательный участок №264, который находится в школе №98, был эвакуирован из-за сработавшей пожарной сигнализации.

Спасатели вывели из здания всех участников избирательного процесса, а также эвакуировали урны для голосования. Прибывшие на место пожарные не обнаружили возгорания и установили, что тревога оказалась ложной, рассказали в региональном МЧС России.

После соответствующей проверки наблюдатели и члены комиссии вернулись на избирательный участок и продолжили работу в штатном режиме.