Памфилова рассказала о свободе действий международных наблюдателей на выборах в РФ

Международные наблюдатели, которые присутствуют на парламентских выборах в России, не могут давать никаких комментариев до 20 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Речь идет не об экспертах, которые тоже присутствуют на выборах, а именно о наблюдателях, в отношении которых действуют определенные регламенты. Выводы, оценки и комментарии наблюдатели могут дать только по окончанию выборов.

«ПАСЕ, например, работает по своему плану. Они сегодня пришли, мы не знаем, где они были, куда они поедут. Мы им предоставляем полную свободу выбрать, какой объект они хотят посмотреть», — сказала Элла Памфилова.

Выборы в России будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. За избирательным процессом следят порядка 250 тысяч наблюдателей.