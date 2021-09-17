Жарихин рассказал о реакции европейцев на истерику Украины вокруг «СП-2»

Действия украинского президента Владимира Зеленского, создавшего рабочую группу «по нейтрализации» последствий достройки газопровода «Северный поток – 2», выглядит как истерика от осознания безнадежности ситуации.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя ситуацию.

«В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовами безопасности в сфере энергетики, в частности, с реализацией проекта «Северный поток-2», … Владимир Зеленский … образовал рабочую группу по подготовке предложений относительно нейтрализации соответствующих рисков», — сообщил ранее офис украинского президента.

Также сообщалось, что руководителем рабочей группы был назначен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, а в ее состав вошли глава Совбеза Украины Иван Баканов, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр энергетики Герман Галущенко и председатель правления НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Задачей рабочей группы является подготовка предложений по предотвращению и минимизации негативных последствий от запуска в эксплуатацию газопроводов, идущих в обход Украины.

По мнению Владимира Жарихина, действия украинских властей в условиях резкого роста цен на сотовом рынке газа, на который Украина в свое время перешла добровольно, выглядят истерикой от осознания полной безнадежности.

«В Киеве понимают: если они не достанут где-то деньги на оплату резко подорожавшего газа, тогда Украине грозят очень серьезные социальные проблемы. Поскольку все придется оплачивать за счет повышения цен, а цены на газ для граждан и так очень высокие», — объяснил политолог.

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Власти Украины, по его словам, надеются, что кто-нибудь в ответ на их панические шаги все же выделит им деньги, или все же заблокирует работу «Северного потока – 2», что приведет к увеличению объема транзита газа через украинскую ГТС. Потому что только в этом случае Украина сможет хоть как-то свести концы с концами.

Но опасения Киева в Европе, и особенно в Германии, не разделяют, так как не видят в «Северном поток – 2» никакой опасности. А глядя на истерику, в которую впали украинские власти, европейцы только убеждаются в том, что правильно сделали, когда настояли на достройке российского газопровода и обезопасили себя от транзитного шантажа со стороны Киева, заключил Жарихин.