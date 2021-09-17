Бегству Романа Доброхотова из России в Британию мог поспособствовать Христо Грозев

Редактор СМИ-иноагента The Insider Роман Доброхотов сбежал из России в Великобританию. Транзитной страной стала Украина. Ему удалось это сделать, не имея на руках загранпаспорта.

Стоит напомнить, что The Insider является СМИ, включенным в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. Сам главный редактор проходил свидетелем по уголовному делу о клевете против нидерландского журналиста. По факту, никаких оснований для бегства из России у Доброхотова не было.

Адвокат иностранного журналиста Сталина Гуревич обратила внимание, что загранпаспорт беглеца был изъят в рамках следствия. Ей непонятно, как свидетелю удалось оказаться за границей без положенного документа. Гуревич допустила, что он мог таким образом нарушить законы РФ.

Между тем есть еще версия о причине бегства Доброхотова. Дело в том, что правоохранители, помимо паспорта, изъяли у него ноутбук, телефон и планшет. Не исключено, что на этих устройствах могла быть информация, полученная преступными путями. Именно сведения такого рода попадали в материалы The Insider и сотрудничавшей с ней организации Bellingcat. Вот и мог решить Доброхотов через глухие деревни перейти границу РФ. Кстати, в конце июля главред утверждал, что не собирается покидать страну.

Его задержали украинские пограничники, но о ситуации быстро узнали в СБУ. Представители спецслужбы потребовали отдать им задержанного без каких-либо «бумажных процедур». Примечательно, что у Доброхотова при себе были крупная сумма и мобильный телефон, но почему-то с британской SIM-картой, сообщал ФАН.

Вмешательство СБУ закончилось тем, что похожий на Доброхотова человек был потом замечен в Британии. А в начале сентября сам главный редактор выступал уже открыто на конференции в Таллине. Там же была и ключевая фигура из Bellingcat — Христо Грозев. Он даже потом опубликовал их совместное фото.

Вполне очевидно, что именно через Грозева могла быть осуществлена операция с бегством Доброхотова. Ведь работника Bellingcat некоторые СМИ обвиняли в сотрудничестве с британскими спецслужбами. Кроме того, Грозев неоднократно восхвалял СБУ, которая оперативно «вытащила» главного редактора из рук пограничников. Он признавался во взаимодействии с украинской спецслужбой. К тому же, Грозев сам говорил, что ежедневно не менее семи раз связывается с Доброхотовым.