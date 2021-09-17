Европейские депутаты призвали ЕК расследовать ситуацию растущими ценами на газ

Рекордный рост цен на газ может стать предметом расследования Еврокомиссии. Соответствующее письмо в орган направила группа депутатов Европарламента.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник, группа из 40 депутатов из Польши и стран Прибалтики обратилась в ЕК с запросом о проведении антимонопольного расследования в отношении российской компании «Газпром». Они считают, что холдинг может быть причастным к рекордному росту цен на газ в Европе.

При этом ранее представитель ЕК Вивиан Лунела сообщила, что орган считает повышение газовых котировок совпадением ряда объективных факторов. Она подчеркнула, что рост цен был ожидаемым.

В настоящее время подземные хранилища газа стран Европы заполнены на 71%. В прошлом году этот показатель достигал 82%. На этой неделе стоимость голубого топлива на спотовых площадках установила исторический максимум, достигнув почти 970 долларов за тысячу кубометров. На текущий момент котировки упали и находятся в районе 730 долларов. Однако некоторые эксперты полагают, что стоимость голубого топлива на европейском рынке может достигнуть 1000 долларов за тысячу кубометров.