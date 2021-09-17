ФСБ задержала двух главарей террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семь сторонников террористического движения «Хизб ут-Тахрир».

Согласно данным представителя силовых структур, среди задержанных находятся два главаря и пять участников «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещенная в РФ). К настоящему моменту всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативные действия сотрудников УФСБ по Красноярскому краю позволили задержать 15 сентября двух сторонников «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещенная в РФ).