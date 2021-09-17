Антипрививочников в России предложили лечить платно

Меры наказания для антипрививочников предложили ввести в России: за отказ вакцинироваться хотят начать лечить за деньги или ограничивать в приеме на работу в некоторых областях.

Вопрос о наказании антипрививочников вновь возник после случая на Урале, где врачам едва удалось спасти мальчика, который заболел столбняком. Ребенок не был привит, и бытовая травма едва не стоила ему жизни.

Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал еще несколько опасных заболеваний, которые могут привести к смертельному исходу, если вовремя не сделать прививку. Это полиомиелит, коклюш, корь, краснуха, свинка, дифтерит и другие заболевания.

В Европе гораздо жестче относятся к вакцинации, а в некоторых странах прививки от ряда болезней обязательны, за необоснованный отказ грозит штраф, а у родителей могут возникнуть проблемы с органами опеки. Европейский суд по правам человека признал такие методы вакцинации законными, Болибок призывает перенять эту практику в России.

«Можно начать лечить таких людей за деньги: им обеспечивают бесплатную вакцинацию, но если он отказался и заболел этой инфекцией, тогда уже лечить за деньги. Но мне кажется, это совсем негуманно», — пояснил Болибок.

В России необходимо вести разъяснительную работу среди антипрививочников, заявил в беседе с телеканалом «360» член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. Каждый человек имеет право решать, ставить вакцину или нет, но они не должны брать на себя ответственность за жизнь других людей, проводя контрпропаганду политике вакцинации, добавил Петров.