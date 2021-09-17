Депутат Госдумы Пискарев заявил о финансировании дискредитации российских выборов из США

Неправительственные организации в Соединенных Штатах направили дополнительные средства на дискредитацию российских выборов. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев.

Финансирование получило движение «Голос» (НОО, включенное в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента), отметил парламентарий. По его словам, спонсорами являются американские НПО, связанные с Госдепартаментом США.

«То есть, сразу после оглашения итогов голосования будет развернута массированная кампания по непризнанию прошедших выборов и оспариванию их результатов», — объяснил Пискарев.

Российские выборы проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. В частности, по смешанной системе определяется состав Государственной думы РФ.