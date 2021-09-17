Глава Южной Осетии отдал голос на выборах депутатов в Госдуму

Десять избирательных участков работают на территории Южной Осетии в период парламентских выборов. На одном из них отдал свой голос глава региона Анатолий Бибилов.

Об участии главы Южной Осетии сообщили в пресс-службе Бибилова. Он проголосовал на площадке в посольстве России в Цхинвале.

Региональные и парламентские выборы в РФ начались 17 сентября. В 2021 году процедура будет длиться три дня. Граждане смогут воспользоваться своим правом также 18 и 19 сентября.

Такое решение было принято в целях недопущения роста количества заболевших коронавирусом. Избирательные участки работают с соблюдением всех санитарных норм, уточнили в Центризбиркоме.