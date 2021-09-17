Жители Чукотки и Чечни продемонстрировали максимальную явку на выборах

Жители некоторых регионов России в первый день выборов в Госдуму показали максимальную явку, заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По состоянию на данный момент максимальная явка избирателей была зарегистрирована на территории Чукотского автономного округа и Чечни. Однако в нее не входят данные дистанционного электронного голосования. Такое явление Памфилова объяснила тем, что в этих регионах выборы начались раньше.

«Максимальная явка — Чукотский автономный округ — 31,39%. В Чеченской Республике — 27,1%, в Республике Тыва — 26,21%», — отметила Памфилова.

По ее словам, минимальную явку избирателей по состоянию на данный момент показали Москва и Петербург. В городе на Неве на избирательные участки пришло 3,72% избирателей, в столице России — 0,48%, а в Севастополе — 0,76%, добавила она.