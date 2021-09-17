В Sohu рассказали, как Россия может пересмотреть границы нынешней Украины

Государственные границы Украины, которые и так претерпели изменения за последнее десятилетие, едва ли останутся неизменными в будущем.

Такое мнение высказывают китайские аналитики в материале, опубликованном изданием Sohu.

Отношения между Россией и Украиной резко испортились в 2014 году, когда полуостров Крым вернулся в состав РФ. На протяжении последних лет как отмечают китайские авторы, Москва и Киев эти отношения не улучшили, так как регулярно обмениваются критическими выпадами и взаимными обвинениями.

В результате Украина загнала себя в настолько сложную политическую и экономическую ситуацию, что рискует лишиться своей целостности и потерять еще несколько регионов.

«Еще несколько лет назад на Западе никому даже в голову не приходило, что Крым может вернуться в состав России. В тот момент никто не учел факт тесных исторических и культурных связей полуострова с РФ, а также растущее недовольство местных жителей украинскими властями», — напоминают авторы статьи, перевод которой на русский язык публикует издание «ПолитРоссия».

Для Соединенных Штатов Америки результаты проведенного в Крыму весной 2014 года референдума о воссоединении с Россией стали полной неожиданностью. И в будущем нельзя исключать того, что эта ситуация не повториться в каком-либо другом украинском регионе, предупреждают китайские аналитики. Ведь Москва, по их словам, может пересмотреть условия Беловежских соглашений, подписание которых стало концом существования Советского Союза.

«На момент распада СССР между бывшими советскими республиками не было подписано четких положений или международных признанных договоров», — напоминают авторы Sohu.

А значит с юридической точки зрения Беловежские соглашения представляют собой достаточно спорный документ, который теоретически можно признать недействительным, ведь Борис Ельцин при его подписании допустил грубое нарушение сразу нескольких статей Конституции СССР.

wikipedia.org / RIA Novosti archive / U. Ivanov / CC-BY-SA 3.0

Для того, чтобы быть неоспоримыми, Беловежские соглашения должны были приниматься после проведения всесоюзного референдума и по его результатам. Но это условие было нарушено. Кроме того, парламент не ратифицировал эти соглашения, а значит Россия имеет все основания, чтобы их оспорить.

Если Россия решит осуществить этот юридический трюк, границы Украины могут очень сильно изменится, уверены эксперты из Китая.

«Россия может поставить под сомнение Беловежские соглашения и потребовать от Украины пересмотра государственных границ», — подчеркивают аналитики.

И, если это произойдет, западные страны, хотя и не одобрят подобных юридических хитростей со стороны России, но и не встанут на защиту киевских властей, ограничившись лишь моральной поддержкой. Ранее Запад не раз обещал Украине помощь, но затем всегда обманывал ее, и этот раз исключением не станет, заключают китайцы.