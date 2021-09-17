Цвета российского триколора украсят телебашню Якутска в дни выборов

Власти Якутска решили раскрасить телебашню в цвета российского триколора на три дня, пока на территории страны будут проходить выборы.

Телебашня окрасится в цвета государственного флага России 17 сентября с 16:00 до 17:00 по московскому времени, 18-19 сентября с 15:00 до 17:00 по московскому времени. Включение праздничного сценария архитектурно-художественной подсветки подчеркнет важность выборов, сообщили в региональной пресс-службе регионального министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Телебашня Якутска является самой высокой в Сибири и седьмой по высоте в стране.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Граждане изберут 450 депутатов нижней палаты. По партийным спискам выберут 225 человек. Столько же депутатов попадут в Государственную думу по одномандатным округам.