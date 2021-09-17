Зампред ОП Красноярского края рассказал о работе наблюдателей в регионе

Наблюдатели от Общественной палаты РФ работают на 2220 избирательных участках Красноярского края, сообщил зампред региональной ОП Валерий Васильев.

По его словам, Общественная палата подготовила около 6 тысяч волонтеров. Васильев отдельно подчеркнул, что организация участвует в наблюдении за выборами уже 15 лет. За это время, по словам представителя ОП, у них накопился солидный опыт, передает Федеральное агентство новостей.

Валерий Васильев в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» также рассказал, что нынешняя избирательная кампания отличается более высоким организационным и техническим уровнем. Он уточнил, что трансляции ведутся с 85% избирательных участков Красноярского края.

Помимо этого, Васильев оценил идею о переносе выборов с сентября на октябрь. Он считает, что это предложение не лишено логики, однако за Уралом в октябре уже начинаются холода.