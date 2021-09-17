Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на действующие американские власти

По заявлению экс-президента, если «у руля» страны останутся демократы, то всего через три года Штаты просто-напросто развалятся.

Ранее Трамп мощно критиковал команду Джо Байдена за организацию вывода войск из Афганистана. Трамп уверен: если бы у власти остался он, всё было бы обставлено иначе, а у нынешнего президента — некомпетентные сотрудники.

«Проблема не в том, что мы ушли из Афганистана. Проблема в том, что мы это сделали катастрофически некомпетентным образом», — отметил Трамп.

Но оправданы ли нападки со стороны бывшего главы Белого дома? На эту тему с изданием PolitOnline поговорил Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени Михаила Ломоносова, политолог.

По словам Межуева, США действительно сейчас находятся не в лучшей форме. Например, достаточно сложно обстоят дела с экономикой — разгоняется инфляция, вносит свои коррективы пандемия коронавируса. Но есть еще один фактор, который вполне можно обозначить как ключевой.

«Самый главный минус, который не может изменить ни Трамп, ни кто-то другой: Америка в частности и Запад в целом потеряли технологическое лидерство. Я считаю, это центральная проблема, проблема номер один», — рассказывает Межуев.

Три столетия подряд Запад был технологическим лидером человечества. Сегодня же картина совсем иная. В течение долгого времени все ждали, что Запад себе это лидерство вернет. Тему поднимали при Обаме, при Трампе, сейчас поднимают при Байдене. Но пока все, что называется, глухо.

«Вот это главный фактор. Тут никакой Трамп ситуацию не изменит. И дело не в том, что Байден ведет какую-то не ту политику, — возможно, есть серьезнейший кризис прогресса как такового. И Запад, который себя с этим прогрессом, с цивилизационным превосходством, с гегемонией соотнес, находится в кризисном состоянии», — считает Межуев.