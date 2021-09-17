Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мог пропустить выборы из-за травмы ноги

Сразу несколько высокопоставленных источников подтвердили журналистам, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сломал ногу. Это могло стать причиной пропуска выборов.

Евгений Куйвашев всегда участвует в голосовании на выборах, но 17 сентября он не появился ни на одном избирательном участке в Свердловской области. По данным информационного агентства ЕАН, глава региона сломал ногу. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Местные жители связали отсутствие губернатора на голосовании в первый день выборов с серьезной травмой. Подробности происшествия уточняются.

Россияне могут принять участие в голосовании на думских и иных выборах с 17 по 19 сентября. Предварительные итоги будут оглашены не ранее 20 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что по данным на 16:00 по московскому времени 17 сентября явка составила 9,16%.