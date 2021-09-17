Рар объяснил, почему Европарламент ставит под сомнение выборы-2021 в России

Европейский парламент утвердил доклад, в котором говорится о непризнании сентябрьских выборов в РФ, поскольку его все больше беспокоит рост влияния России на мировой арене. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказал немецкий политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар.

«Россия виновата только в том, что она становится все сильнее и сильнее. Европейцы видят в России не только конкурента, но и противника, который предлагает Европе какую-то другую концепцию, другие пути развития. Я бы не стал обращать внимания на заявления Европарламента или Совета Европа. Эти органы безвластны, консультативны. В Европе все равно принимают решения национальные правительства государств-членов Евросоюза», — заверил эксперт.

За исключением нескольких стран (Польша, прибалтийские государства), никто из Европейского союза (ЕС) не придерживается антироссийской позиции, добавил Рар. Европарламент принимает «русофобские декларации» не первый год, но к реальным политическим последствиям они не приводят, заключил политолог из Германии.

Подробнее о том, как на Дальнем Востоке и в Сибири прошел первый день всероссийского голосования, вы можете прочитать в нашем материале. Ранее председатель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов сообщал, что в очереди на электронные голосования выстраиваются тысячи людей ежесекундно.