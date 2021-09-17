Жертвой ДТП в Подмосковье стал глава совета ветеранов МВД

Председатель Совета ветеранов Бюро специальных технических мероприятий МВД России погиб при лобовом столкновении с грузовиком в подмосковном Дмитрове.

По предварительным данным, 62-летний полковник полиции в отставке за рулем Suzuki Vitara выехал на полосу встречного движения на 15-ом км малого московского кольца и столкнулся с КамАЗом, под управлением 23-летнего жителя Свердловской области.

В результате аварии, бывший сотрудник полиции и его 62-летняя пассажирка скончались до приезда экстренных служб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По данному факту проводится доследственная проверка. В конце октября правоохранители примут процессуальное решение.