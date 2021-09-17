«Не самая большая дыра, закрытая флагом»: Украинцы высмеяли «ремонт» в мэрии Николаевки

В Николаевской районной администрации на Украине прохудилась крыша. Местные чиновники, недолго думая, решили проблему радикально — закрыли дыру национальным флагом. Фотографию изобретения неизвестных гениев инженерной мысли и, судя по всему, еще и больших патриотов Украины опубликовал на странице в Facebook местный журналист Олег Деренюга.

«Это фото сделано в одном из кабинетов Николаевской районной государственной администрации. Флагом закрыли дырку в потолке. Так и живем…» — подписал снимок представитель СМИ.

Приколоченное к потолку сине-желтое полотнище не на шутку позабавило подписчиков журналиста. Многие отметили не самую уютную обстановку в кабинете с серыми стенами и отклеивающимися обоями.

«Справедливости ради, это не самая большая дыра в стране, закрытая этим флагом»

«Так может там и руку не к сердцу прикладывают????»

«Если бы я проводил восемь часов в сутки в таком кабинете, я бы уже стал пациентом Региональной психиатрической больницы #1 на Володарском»

«Превзошли "потемкинские деревни". По-моему, автор этой идеи тянет на админштраф?!» — отметили в комментариях.

Prt Scr facebook.com / Natasha Shevel

Также комментариях появилась фотография уборной сотрудников все той же администрации. Примечательно, что туалет расположен на улице. А надпись на двери в женскую кабинку призывает чиновниц делать «это» аккуратно, а в случае возникновения сомнений в собственной чистоплотности, не справлять нужду вообще.