Глава ЦИК: явка на выборах в России по состоянию на 16:00 составляет более 9%

Явка на думские выборы в России составляет 9,16%. Такую информацию сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК выступила на брифинге в информационном центре. Она озвучила данные по состоянию на 16:00 в первый день голосования.

В России 17 сентября стартовали выборы в нижнюю палату парламента. Они завершатся 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Жители семи регионов могут проголосовать дистанционно. Электронный формат для участия в выборах выбрали президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, депутат Госдумы Владимир Жириновский и другие.