Владимир Путин обратился к россиянам после онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин надеется, что граждане проявят активную жизненную позицию. Об этом глава государства заявил после онлайн-голосования.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщал, что президент проголосовал на выборах в Госдуму. По его словам, Путин воспользовался дистанционным электронным голосованием.

Затем глава государства обратился к россиянам с просьбой проявить на выборах активную жизненную позицию.

«В целом рассчитываю на вашу активную жизненную позицию. Сделайте свой выбор», — сказал Путин.

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Выборы в России пройдут с 17 по 19 сентября. По итогам голосования, будет сформированы новые созывы депутатов Госдумы и муниципальных парламентов.