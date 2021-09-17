Явка на выборах в Крыму к 15:00 составила 15,2%

Порядка 15,2% жителей Крыма проголосовали за первые семь часов с момента открытия избирательных участков, согласно данным государственной автоматизированной системы «Выборы».

Явка по одномандатным округам разнится в пределах трех процентов. Всего на полуострове проголосовали 15,2% граждан по состоянию на 15:00 часов, свидетельствуют данные ГАС «Выборы». По Симферопольскому одномандатному округу свои голоса отдали 13,65% избирателей.

Выборы депутатов Госдумы проходят в Крыму с 17 по 19 сентября. Жители республики получают по два бюллетеня — для голосования по одномандатному округу (за конкретного кандидата) и по федеральному списку.