Пророссийский президент рано или поздно возглавит Украину. Такое мнение выразил сенатор Совфеда России Сергей Цеков.

Политик отметил, что власти Киева уже в течение 30 лет придерживаются антироссийской политики. Однако Украине так и не стала демократической и экономически развитой, несмотря на помощь со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза. По его словам, граждане вспомнят, что страна развивалась, только когда дружила с Россией.

«И только дружба с РФ поможет Украине выбраться из нынешней ямы», — уверен сенатор.

Цеков считает, что именно в этот момент будет избран пророссийский президент. По словам политика, подобное развитие событий также может произойти после того, как США и Европа откажутся помогать Украине, пишет News.ru.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Украину сохранить достоинство и перестать клянчить у Запада финансовую помощь. По его словам, народ страны заслуживает быть созидателем.