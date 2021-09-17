Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Сенатор Цеков назвал работу команды Зеленского причиной возможного распада Украины

Сенатор Цеков назвал работу команды Зеленского причиной возможного распада Украины

Украина может потерять территории не из-за России, а в результате действий команды президента Владимира Зеленского, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Бывший руководитель областной военно-гражданской администрации Луганской области Георгий Тука ранее выразил мнение, что Москва якобы намерена поделить Украину на восемь частей.

Сергей Цеков, комментируя это заявление, напомнил, что Туку отправили в отставку несколько лет назад, а теперь он пытается напомнить о себе, говоря о распаде страны.

«Я думаю, что если Украина развалится, то в результате работы команды Зеленского, а не деятельности России», — отметил сенатор.

Киевская власть до сих пор не может осознать того, что Украина не является моногосударством. На территории страны существуют много культур, языков и национальностей. Если украинское руководство это не учтет, то страна развалится сама по себе, сказал Цеков в интервью NEWS.ru.