Украина может потерять территории не из-за России, а в результате действий команды президента Владимира Зеленского, заявил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Бывший руководитель областной военно-гражданской администрации Луганской области Георгий Тука ранее выразил мнение, что Москва якобы намерена поделить Украину на восемь частей.

Сергей Цеков, комментируя это заявление, напомнил, что Туку отправили в отставку несколько лет назад, а теперь он пытается напомнить о себе, говоря о распаде страны.

«Я думаю, что если Украина развалится, то в результате работы команды Зеленского, а не деятельности России», — отметил сенатор.

Киевская власть до сих пор не может осознать того, что Украина не является моногосударством. На территории страны существуют много культур, языков и национальностей. Если украинское руководство это не учтет, то страна развалится сама по себе, сказал Цеков в интервью NEWS.ru.