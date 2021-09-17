Почти 12% жителей Хабаровского края отдали свои голоса в первый день выборов

Участки для голосования Хабаровского края в первый день выборов посетили 11,9% избирателей, сообщили в местном избиркоме.

Выборы губернатора и депутатов Госдумы проходят в Хабаровском крае с 17 по 19 сентября. По результатам первого дня, почти 12% избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов ГД. Явка на выборы депутата региона составила 11,26%, сообщили в избирательной комиссии Хабаровского края.

Центризбирком принял решение провести выборы в течение трех дней, чтобы избежать большого скопления людей на избирательных участках. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, такой формат мероприятия может прижиться в России.