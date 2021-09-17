Владимир Путин проголосовал на выборах в онлайн-формате

Президент России Владимир Путин в первый день выборов проголосовал за депутатов Госдумы. Он заполнил бюллетень в онлайн-формате.

Об участии главы государства в голосовании сообщил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее он рассказал журналистам, что Путин отдаст голос через систему дистанционного голосования.

Президент уже несколько дней находится на самоизоляции. Он сообщил, что несколько человек в его окружения заболели COVID-19, поэтому глава государства сейчас работает из дома.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября. Явка на электронное голосование в стране составила уже 40%, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.