Эксперт Куликов: прирост инфляции изменит стоимость товаров

Снижение потребительского спроса ожидается на фоне роста инфляции в сентябре.

Центробанк России считает, что в сентябре уровень инфляции может достигнуть своего пика в 7%. Если это произойдет, то ценники на продукцию вырастут, а спрос населения на товары упадет, предположил в интервью телеканалу «360» независимый эксперт Александр Куликов.

Инфляция ускоряется, так как в стране была поднята базовая ставка, убежден специалист. Так, недавно регулятор увеличил ставку на 0,25 п.п., в результате чего она составила 6,75%.

По мнению Куликова, новый размер ставки делает кредиты для физлиц и предпринимателей более дорогими, а также увеличивает процент по займу для банков. Естественно, что в дальнейшем это сказывается и на потребительском рынке.

Как заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, рост инфляции фиксируется с осени прошлого года, когда она преодолела отметку в 4%. Предполагается, что показатели по инфляции начнут снижение в следующем году.