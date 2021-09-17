Президенты РФ и Финляндии обсудили двусторонние отношения во время телефонного разговора

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщила канцелярия финского лидера.

Стороны обсудили двусторонние отношения. Кроме того, они затронули вопросы, которые касаются ситуации в Афганистане, европейской безопасности и арктической инициативы. Плюс ко всему, президенты обсудили возможную конференцию ОБСЕ, которая может состояться в Хельсинки в 2025 году.

Ранее Владимир Путин принял участие в онлайн-конференции ШОС. В ходе выступления он назвал бегством поспешный вывод американских войск из Афганистана. Также президент призвал придерживаться согласованной линии по Афганистану.