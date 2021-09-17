Медики назвали главные признаки воспаления кишечника

Также специалисты рассказали о поддержке здоровья ЖКТ.

По мнению врачей причиной воспаления является непереносимость некоторых блюд. Иногда это молочные продукты и мучное (впрочем, список не всегда бывает таким), в списке нежелательных продуктов может быть и другая еда. При этом часто бывает так, что у пациентов с воспалением ЖКТ присутствует подавленность, стресс и депрессия. Это объясняется это тем, что кишечник напрямую связан с мозгом.

Из-за такого воспаления появляются проблемы с кожей, а также экземы. Поэтому любые высыпания на коже – это повод для обращения в больницу. Проверка работы желудочно-кишечного тракта покажет вероятность возникновения воспаления в нем.

Медики дали рекомендации, как избежать патологических состояний в организме. Чтобы укрепить здоровье ЖКТ, стоит придерживаться специальной диете с повышенным содержанием продуктов с клетчаткой. Отличным дополнением к рациону станут овощи, бобовые, фрукты и орехи, передает издание OAne.ws.