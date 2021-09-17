Политолог Мухин объяснил высокую явку россиян в первый день выборов

Выборы президента и депутатов Госдумы всегда вызывают большой интерес у избирателей, поэтому 17 сентября, в первый день голосования, динамика явки оказалась выше ожидаемой. Об этом в разговоре с «Политикой Сегодня» заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Собеседник «ПС» призвал не искать в высоких показателях «политическую подоплеку», поскольку ее причины носят исключительно «бытовой» характер.

«Это не региональные выборы, где может быть 30-35% явка. У нас выборы в Госдуму и президента РФ, как правило, от 50%. Поэтому нет ничего удивительного, что при открывшихся участках сейчас есть ажиотаж. Потому что многие на выходных едут куда-нибудь за город и используют пятницу, чтобы проголосовать заранее», – пояснил политолог.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что к 16:00 по московскому времени средняя явка избирателей по стране составила чуть более 9%. Максимальные показатели зафиксированы в Чукотском автономном округе (31,39%), Чечне (27,1%) и Республике Тыва (26,21%). Также известно, что в Нижнем Тагиле к 15:00 по местному времени явка горожан превысила 15%, а в Кемеровской области перевалила за 20%.

В отстающих пока обе столицы. По данным ЦИК, в Санкт-Петербурге, где онлайн-голосования нет, на 15:00 явка составила 7,2%, а в Москве — от 8 до 12%.

В этом году у россиян в семи регионах страны появилась возможность проголосовать за депутатов Госдумы в онлайн-режиме. В пилотный проект попали Москва, Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Агентство городских новостей Москва / Александр Авилов

При этом в столице, по данным зампреда общественной палаты Москвы, руководителя столичного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, дистанционная явка уже превысила 40%. Проголосовали более миллиона человек. В остальных шести субъектах отдали голоса уже более трети заявленных избирателей, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. Он назвал онлайн-активность граждан «очень высокой» и не исключил, что к вечеру пятницы явка достигнет уровня в 75-80%.

Голосование продлится еще два дня: 18 и 19 сентября. Россияне выбирают депутатов Госдумы, глав 12 субъектов РФ, в 39 регионах — депутатов местных законодательных органов.