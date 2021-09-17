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Немецкий политолог спрогнозировал выход Франции из НАТО

Немецкий политолог спрогнозировал выход Франции из НАТО

Франция выйдет из НАТО, если США продолжат использовать европейские страны в своей борьбе против Китая. К такому выводу пришел немецкий политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд».

«Обида Франции на США имеет не только политические, но и коммерческие причины. Французы также продают оружие кому не лень, поэтому здесь присутствует вопрос конкуренции в экспорте вооружений», — считает Рар.

Поэтому у Парижа, по мнению политолога, теперь есть реальная возможность расколоть НАТО. Отметим, что французский лидер Эммануэль Макрон уже неоднократно критиковал политику Североатлантического альянса. 

Помимо этого Рар отметил, что в Европе многим не нравятся попытки США настроить стран-участниц Альянса против Китая. Они не хотят платить из собственного кармана за решение внешнеполитических проблем американцев.

«И если американцы продолжат давление на Европу по китайскому вопросу – Франция может повторно выйти из НАТО, как это было в 1966 году при президенте Шарле де Голле. Сам де Голль был стопроцентным европейцем и выступал за единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Если бы он был жив, думаю, он стал бы сторонником Европы, объединенной с Россией», – резюмировал специалист.

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