«Печеньки Госдепа» в Москве. Пустят ли Нуланд в Россию после Евромайдана

Москва и Вашингтон обсуждают возможность визита в Россию Виктории Нуланд — бывшей помощницы госсекретаря США Джона Керри по делам Европы и Евразии, а ныне заместителя главы Госдепартамента по политическим вопросам.

В 2019 году госпожа Нуланд с удивлением обнаружила, что находится в черном списке РФ и не может приехать в страну. Теперь же дипломатические представительства России и Соединенных Штатов настроены более дружелюбно, заверяют источники газеты «Коммерсантъ» с обеих сторон. Уже этой осенью замглавы американского Госдепа может прилететь в Москву.

«Визит обсуждается. Возможно, ноябрь, но это пока неточно. До конкретики по собеседникам пока дело не дошло», — заявил инсайдер из Вашингтона.

Если визит все-таки состоится, принимать Викторию Нуланд в столице будут замминистры иностранных дел РФ Андрей Руденко и Сергей Рябков. Этой связкой бьются оба направления, по которым специализируется западная гостья: Руденко отвечает в российском МИД за все постсоветское пространство, включая Украину, Рябков курирует диалог Москвы и Вашингтона, пишет «Ъ».

В Кремле также допускают переговоры Нуланд с замглавы администрации президента Дмитрием Козаком. Главной темой ее визита станет Украина. В свое время демократ активно занималась этим направлением, особенно в период Евромайдана, когда Нуланд раздавала хлеб и печенье на центральной площади Киева.

Global Look Press / Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos

На три буквы

То был 2013 год, и тогдашняя помощница госсекретаря Джона Керри наведывалась в украинскую столицу несколько раз в месяц. В Киеве ее сопровождал пресс-секретарь украинского МИД Евгений Перебийнис, вместе с которым Нуланд открыто поддерживала протестные акции против президента Виктора Януковича и призывала правоохранителей не препятствовать митингующим.

Во время одной из таких поездок Виктория Нуланд решила порадовать замерзших активистов Майдана Незалежности и привезла с собой мешок с печеньем, хлебом и прочими мучными изделиями. Раздача подарков попала в объективы фоторепортеров, и американка моментально оказалась в центре внимания интернет-общественности. Символический жест стал олицетворением вмешательства США во внутренние дела Украины под названием «печеньки Госдепа».

Примечательно, что семейное древо Нуланд уходит корнями в Черновицкую область Украины, в местечко под названием Новоселица. Там в 1889 году родился ее дед по линии отца — Мейер Нудельман, который в возрасте 18 лет покинул родину и обжился в Соединенных Штатах.

Кадр Первого канала /

Не успели стихнуть страсти по угощениям помощницы Джона Керри, как она вновь оказалась в центре скандала, на этот раз куда более масштабного. В Сеть утекла запись телефонного разговора мужчины и женщины, голоса которых подозрительно напоминают Викторию Нуланд и посла США на Украине Джеффри Пайетта. Собеседники обсуждают лидеров украинской оппозиции (Олега Тягнибока, Арсения Яценюка и Виталия Кличко) и роль ООН и Евросоюза в улаживании кризиса на Украине.

«Будет замечательно, если ООН поможет все это уладить, а ЕС пусть идет на ***», — завершила свой пассаж женщина.

В Белом доме официально подтвердили, что голоса, которые слышны на записи, действительно принадлежат Нуланд и Пайетту, однако «эта тема обсуждалась ими давно», рассказала журналистам пресс-секретарь Джен Псаки. Также она сообщила, что помощница госсекретаря США «извинилась за нецензурное высказывание в адрес Евросоюза».

Global Look Press / Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

«Чего она ожидала?»

Годы шли, Виктория Нуланд покинула свой пост, и в 2019 году собралась посетить закрытую международную конференцию в РФ, организованную Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

За несколько дней до мероприятия Нуланд отказали в получении российской визы, ссылаясь на то, что она включена в черный список РФ и не может въехать на территорию страны. Такая мера является ответным шагом на санкционные списки Вашингтона, объяснил тогда сенатор Алексей Пушков.

«Закономерно, что она попала под ответные российские меры. А чего она ожидала?», — удивился политик.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сам факт визита Виктории Нуланд в Россию вовсе не означает, что отныне две сверхдержавы будут вести диалог на дружеской ноте. Таким мнением с «Политикой сегодня» поделился главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. Его мнение косвенно подтверждает источник газеты «Коммерсантъ»:

«Для находящегося в черном списке человека могут сделать разовое исключение, но по принципу взаимности. Автоматом на официальный визит изъятие не распространяется».

Куда важнее итоги поездки, тем более если темой переговоров Нуланд, Рябкова и Руденко станет Украина.

«Это попытка работать только в одном направлении из тех, что обсуждали президенты Владимир Путин и Джозеф Байден в Женеве [16 июня этого года]. То, насколько маятник отношений России и США качнулся в другую сторону, будет зависеть от итогов ее поездки, от разрешенных вопросов. У нее довольно обширный круг тем, которыми она занимается. Я бы пока поостерегся говорить о налаживании отношений от ее визита в Москву», — считает Александр Петров.

flickr.com / U.S. Department of State

Явным признаком налаживания отношений было бы обоюдное признание вакцин от коронавируса, а не поездка Виктории Нуланд в Россию, подвел итог американист. В конце концов, визит может на ходу перетечь в абсолютно дежурную встречу с представителями Кремля. Пока это больше похоже на попытку американцев претворить в жизнь план Байдена, о котором он говорил с Путиным в Женеве.