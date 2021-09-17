Возможности грозного российского оружия, уступающего разве что ядерному, продемонстрировали на полигоне Мулино. В рамках совместных стратегических учений «Запад-2021» десять тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» нанесли удар по условному неприятелю. Вместе с минным полем, дополнительно установленным с применением комплекса «Земледелие», учебная операция обеспечила максимально возможный урон колоннам условного врага.

В отличие от легкой самоходной артиллерии, огнеметная система ТОС установлена на шасси танка Т-72. А используемые объемно-детонирующие боеприпасы взрываются вдвое сильнее обычных снарядов, что и обеспечивает установке небывалую мощь. Особенно эффективна установка против террористов. Боевики предпочитают занимать укрепленный городской квартал, защитив периметр минами, и оттуда обороняться. Тяжелые огнеметы помогают дистанционно зачистить городскую застройку от них. В частности, «Солнцепек» использовали при освобождении сирийского города Пальмира от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1(запрещена в РФ).

Кадр из фильма «Солнцепек» /

В текущем году «Солнцепек» стал ассоциироваться с еще одним мощным российским оружием – кинематографом. Российское киноискусство все чаще обращается к остросоциальной проблематике, освещая спорные, но злободневные вехи мировой истории. В августе состоялась премьера драмы «Солнцепек», рассказывающей о том, что происходило в Луганске в 2014 году. История Влада Новожилова – главного героя кинофильма — вымышлена, и в целом всех своих персонажей создатели киноленты назвали собирательными типажами. При этом действия разворачиваются на фоне реальных событий: это и авиаудар по зданию Луганской областной администрации, и нападение на погранзаставу, и другие эпизоды, ставшие переломным моментом в массовых общественно-политических протестах на Украине.

Лето 2014 года в Луганске выдалось жарким во всех смыслах, а последствия тех событий ощутимы и по сей день.

«Концепция эта настолько смелая, что выносит картину за рамки обычного художественного кино. Дело в том, что едва ли не большую часть хронометража занимает демонстрация леденящих кровь ужасов гражданской войны во всей ее неприглядности», – рассказывает обозреватель.

Впрочем, те, кто посмотрел российскую киноновинку, признают, что фильм не столько о политике или войне. В первую очередь – это драма целого народа, который пострадал в сложившихся обстоятельствах больше всего. За это политолог Сергей Макаров назвал «Солнцепек» выдающимся кино. А член Народного совета ДНР Владислав Бердичевский признал, что фильм поразил ещё одну цель - ударил по украинской пропаганде.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

Источники уточняют, что установка «Солнцепек» не применялась на Донбассе. Зато киноискусство «выстрелило» прямо в сердца зрителей. Фильм оказался близок многим, кто пережил настоящие события тех лет, и даже сегодня живет в этой действительности. Многие очевидцы отметили, что реальность куда страшнее, но признали, что правду стоит говорить открыто.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации