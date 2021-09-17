Паспортъ Шойгу, человек-зебра и неуловимый енот. Выборы в России стали лучше и веселее

Парламентские выборы — мероприятие серьезное, но отнюдь не скучное. 17 сентября трехдневное голосование только началось, а уже отметилось яркими эпизодами.

«Политика Сегодня» собрала самые забавные случаи, произошедшие сегодня избирательных участках.

Паспорт и фуражка Шойгу

Внимательные к деталям отечественные СМИ все утро обсуждали обложку паспорта главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. Не исключено, что министру не чужда имперская эстетика: во время его голосования журналисты заметили, что основной документ генерала оформлен дореволюционной орфографией — «Паспортъ гражданина Государства Россiйскаго».

Prt Scr телеканал ЗВЕЗДА /

Пребывая в прекрасном настроении на избирательном участке, Сергей Кужугетович не только дал «акулам медиа» очередной повод для обсуждения, но и порадовал школьника, желающего сделать совместное фото. Мальчик поделился с министром планами и рассказал, что хочет стать десантником. Будущему военному Шойгу вручил свою фуражку, дав важный совет:

«Будешь хорошо учиться — будешь генералом», — заметил Шойгу.

Двое других ребят, пообщавшихся с главой оборонного ведомства, пусть и остались без фуражки (увы, была только одна), но вниманием министра обделены не были. Шойгу похвалил их за выбор будущих профессий: один хочет стать летчиком, второй — изобретателем.

Очередь из голосующих

В Красноярске на один из избирательных участков явилось слишком много желающих. Небольшое помещение УИКа на такое количество голосующих рассчитано не было: из-за этого граждане толпились на улице. Председателю краевого избиркома Алексею Подушкину пришлось просить избирателей проголосовать в другой день — благо, для этого есть 18 и 19 сентября.

Но на эти выходные у попавших на видео красноярцев, кажется, были другие планы — на просьбу Подушкина они внимание не обратили и продолжили ждать своей очереди у дверей избирательного участка. Чиновник, разочарованный безразличием земляков, развернулся и ушел восвояси.

Беглый енот

В Москве избиратель то ли ради шутки, то ли с целью саботажа, выпустил енота в посещении УИК.

На видео заметно, как молодой человек пытается поймать питомца и закрыть его в переноске, но енот вырывается и пробегает мимо недовольного сотрудника полиции.

Ростовое безумие

В Петербурге на избирательном участке заметили человека в ростовом костюме зебры — такие «лошади» не понаслышке знакомы и петербуржцам, и гостям Северной столицы. Навязчивые аниматоры порядком надоели прохожим. Не исключено, что один из них решил просто повеселить голосующих.

Впрочем, есть и другая теория: «человек-зебра», зарабатывающий на фотографиях с туристами, решил исполнить гражданский долг, не покидая рабочего места — своего ростового костюма. Видео появилось в сообществе ВКонтакте «Посмотри на Питер».

На другом петербургском УИКе неизвестный в костюме бюллетеня ободрил избирателей незамысловатой песней.

«Всех с хорошем настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час!», — пел он.

Первый из трех дней голосования прошел нескучно. А что ждет избирателей на УИКах в субботу и воскресенье — будем наблюдать.

Подробнее о том, почему в России прижилось трехдневное голосование — читайте в нашей статье.