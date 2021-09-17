Командующие ВМФ и войсками ВС РФ проголосовали на думских выборах

Главкомы ВКС, ВМФ и Сухопутных войск приняли участие в выборах депутатов Государственной думы. Командующие голосовали в разных городах.

Как сообщается, главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков отдал свой голос в Москве на избирательном участке вместе со слушателями Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации».

Руководитель Воздушно-космических сил Сергей Суровикин проголосовал также в Москве. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев принял участие в голосовании на участке в подмосковной Власихе. Командующий Воздушно-десантными войсками Андрей Сердюков отдал свой голос на избирательном участке на базе отдельного гвардейского соединения ВДВ в подмосковной Кубинке.

В свою очередь главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов принял участие в выборах на участке для голосования в Санкт-Петербурге. Там же голосовали военнослужащие, гражданский персонал Главного командования ВМФ и курсанты.