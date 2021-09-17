ЦИК отметил активную явку на онлайн-голосование

Явка на онлайн-голосование к середине первого дня выборов превысила 40%. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

Электронное голосование в 2021 году доступно в семи субъектах страны. Услугой могут воспользоваться жители Москвы, Севастополя, а также Ярославской, Курской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областей.

«Такой явки мы давно не наблюдали, такого активного голосования, и по Москве, и по субъектам особенно. Менее 40% нет ни в одном субъекте. В Ростовской области, например, уже более 54%», — заявил Булаев.

Выборы в России стартовали 17 сентября, они будут проходить в течение трех дней. В частности, избираются депутаты Государственной думы РФ.